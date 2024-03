Fußball-Saarlandliga Homburg II findet in die Spur zurück

TuS Herrensohr - FSV Jägersburg 3:3 (2:0) Der FSV Jägersburg verliert im Rennen um den Relegationsplatz weiter an Boden. Nach dem Remis gegen Ballweiler am Mittwoch musste sich der FSV am Sonntag auch in Herrensohr mit einem Punkt zufrieden geben. Lange sah es sogar so auf, als würden die Lila-Weißen ganz ohne Zähler nach Hause fahren müssen. Denn Herrensohr führte zur Pause durch Tore von Valentin Solovej (11./21. Minute) mit 2:0.