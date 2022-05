Abstiegsrunde Fußball-Oberliga : FSV will den Aufwind nutzen

Mit Offensivspieler Tom Koblenz (Mitte) will der FSV Jägersburg gegen Bingen den nächste Sieg für den Klassenerhalt in der RPS-Oberliga einfahren. Foto: Markus Hagen

Jägersburg Oberligist Jägersburg empfängt Bingen. Unklarheit über Wertung der Röchling-Partien.

Der FSV Jägersburg hat sich in der Abstiegsrunde der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar wieder herangekämpft. Nach 13 Punkten aus den letzten sechs Spielen ist das Team vier Spiele vor Schluss Siebter. „Unsere Leidenschaft, unser Wille, nie aufzugeben, machen sich bezahlt“, sagt Trainer Tim Harenberg. Der Ligaverbleib ist – womöglich – sogar aus eigener Kraft realisierbar. Dafür braucht es zwei Dinge. Erstens: In der Oberliga-Meisterrunde steigt der Tabellenzweite über die Relegation in die Regionalliga auf. Dann reicht in der Oberliga nämlich Rang sechs zum Klassenerhalt. Den belegt der FSV Salmrohr. Zweitens: Die Partien des SV Röchling Völklingen, der sich aus der Liga zurückgezogen hat, werden aus der Wertung gestrichen. Dann nämlich läge Jägersburg nur einen Zähler hinter dem Sechsten Salmrohr und hätte ein Spiel weniger ausgetragen. Der FSV könnte den Nichtabstiegsplatz also aus eigener Kraft erreichen. Wie mit den Spielen von Röchling verfahren wird, hat der für die Oberliga zuständige Fußball-Regionalverband Südwest aber noch nicht entschieden. Werden die Partien nicht annulliert, betrüge der Rückstand auf Rang sechs ebenfalls nur einen Punkt. Dann hätte Jägersburg aber ein Spiel mehr ausgetragen als Salmrohr. Der Rückstand auf den sicheren Nichtabstiegsplatz fünf betrüge vier Punkte (bei Annullierung drei).