Fußball-Saarlandliga Jägersburg will sich weiter nach oben pirschen

Saarpfalzkreis · Fußball-Saarlandligist empfängt am Samstag den FC Rastpfuhl. Homburg II will in Saarbrücken aus der Krise. Palatia Limbach ist in Neunkirchen gefordert. Ballweiler-Wecklingen in Köllerbach.

06.09.2024 , 21:14 Uhr

Hendrik Simon (in Rot), hier noch im Trikot der Sportfreunde Köllerbach, hat in der laufenden Saison für den FSV Jägersburg drei Tore erzielt – und nähert sich mit den Lila-Weißen der Tabellenspitze. Foto: Mervan Rostam / Sportfotografie Rostam