Fußball-Saarlandliga FSV Jägersburg will „nochmal alles aus dem Tank holen“

An diesem Freitag bestreiten die Saarlandliga-Fußballer des FSV Jägersburg um 18.30 Uhr beim Tabellenelften SV Saar 05 Saarbrücken ihr letztes Saisonspiel. „Wir gehen in personeller Hinsicht ziemlich auf dem Zahnfleisch. Dennoch heißt es für uns, noch ein allerletztes Mal für diese Saison, 90 Minuten lang alles aus dem Tank zu holen, was geht. Wir werden nichts herschenken“, verspricht FSV-Trainer Christian Frank. Und das, obwohl für sein Team rein tabellarisch keine Sprünge mehr drin sind. Die Lila-Weißen werden die Spielzeit unabhängig vom Ergebnis im Saisonfinale auf Rang drei abschließen – und somit auch in der kommenden Runde in der Saarlandliga spielen. „Auch wenn nun seit längerer Zeit feststeht, dass wir die Saison als Dritter beenden werden, gehst du natürlich viel lieber mit einem Sieg als einer Niederlage in die Sommerpause“, betont Frank.