Fußball-Saarlandliga FSV Jägersburg verliert das Verfolgerduell

FC Homburg II - SG Marpingen/Urexweiler 4:2 (2:2) Für den FC Homburg II war der 4:2-Heimerfolg gegen Marpingen-Urexweiler der neunte Sieg aus den vergangenen elf Partien. Der FCH II kletterte in der Tabelle auf Rang vier und verkürzte den Rückstand zur Spitze auf fünf Zähler. Trotzdem war Trainer Rizgard Daoud mit der Leistung seiner Mannschaft nicht sehr zufrieden. „Der Sieg war verdient, spielerisch gab es aber viel Luft nach oben“, meinte Daoud. Sein Team ging nach vier Minuten in Führung. Nach einem Foul von SG-Kapitän Yannick Schnur im Strafraum an Merouane Taghzoute, verwandelte dieser selbst den Strafstoß. Dann kamen die Gäste. Einmal rettete noch die Latte für den FCH II, dann glich SG-Spielertrainer Sören Recktenwald aus (22.). In der 38. Minute erhielt Homburg II erneut nach Foul an Taghzoute einen Strafstoß. Diesmal trat Marc Neu an – und der scheiterte an SG-Torwart Konstantin Lorang. Nur drei Minuten später machte Neu es besser, als er nach Flanke von Nicolas Jörg zum 2.1 traf. Kurz vor der Pause glichen die Gäste durch Recketenwald aber erneut aus. Nach dem Seitenwechsel begaben sich die Grün-Weißen dann rasch auf die Siegerstraße. Taghzoute setzte sich stark am Strafraum durch und traf zum 3:2 (55.). Vier Minuten später machte Mina Ibrahim mit dem 4:2 alles klar.