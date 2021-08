Fußball-Oberliga : Harenberg klagt über Chancenwucher

Jägersburgs Sven Schreiber (links) will dem Völklinger Merouane Taghzoute den Ball abluchsen. Der FSV verlor das Saar-Derby gegen den SV Röchling mit 1:2 und wartet weiter auf den ersten Punktgewinn der Saison. Foto: Markus Hagen

Jägersburg Fußball-Oberligist FSV Jägersburg unterliegt Völklingen unglücklich mit 1:2. Ausgerechnet ein ehemaliger Jägersburger bringt den FSV auf die Verliererstraße

Wie ärgerlich! Trotz vieler klarer Chancen hat Fußball-Oberligist FSV Jägersburg sein Heimspiel am Samstag gegen den SV Röchling Vöklingen mit 1:2 verloren. „Wir hatten den Gegner über weite Strecken im Griff. Wir hätten mindestens einen Punkt verdient. Aber wir machen einfach die Tore nicht“, haderte FSV-Trainer Tim Harenberg.

Völklingen kam nur selten vor das Jägersburger Tor – war dann aber ungemein effizient. Ausgerechnet Alexander Schmieden, der in den vergangenen beiden Spielzeiten noch das lila-weiße Trikot des FSV trug, brachte Völklingen in der 13. Minute mit einem sehenswerten Freistoß 1:0 in Führung. Jan Reiplinger hätte kurz darauf für Jägersburg ausgleichen können (17.) verfehlte das Völklinger Tor aber knapp. Auf der Gegenseite hingegen saß auch der zweite Torschuss der Völklinger. Roni Ciffci traf zum 2:0 für die Gäste (19.).