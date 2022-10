Fußball-Oberliga : Jägersburg muss abreißen lassen

Jägersburgs Tim Klotsch (lila) lässt Diefflens Torschützen Jan Eichmann zu viele Freiräume. Foto: Stefan Holzhauser

Jägersburg Der Fußball-Oberligist verliert sein Heimspiel gegen Diefflen mit 0:3. Alle drei Treffer fallen nach der Pause. Rückstand auf Rang fünf beträgt nun neun Punkte.

Die Oberliga-Fußballer des FSV Jägersburg müssen auch in dieser Saison vermutlich an der Abstiegsrunde teilnehmen. Am Samstag verlor der Tabellenneunte vor rund 200 Zuschauern sein Heimspiel gegen den Zweiten FV Diefflen mit 0:3 (0:0).

In der ersten Halbzeit zogen sich die Gastgeber bei gegnerischem Ballbesitz in die eigene Hälfte zurück und lauerten auf Konter. Diese Taktik ging nur bedingt auf. Die erste Chance der Partie gehörte Diefflens Chris Haase, der freistehend an Jägersburgs Schlussmann Mirko Vogel scheiterte (10. Minute). Kurz darauf setzte sein Mitspieler Tim Lange einen Kopfball zu hoch an (14.). Der FSV sendete erst nach über einer halben Stunde ein offensives Lebenszeichen: Tom Koblenz fand mit einem 17-Meter-Schuss in Diefflens Torhüter Jonas Teixeira da Costa seinen Meister. Dann wieder die überlegenen Gäste: Fabian Poß scheiterte per Direktabnahme an Vogel (35.). Auf der Gegenseite verzog Moritz Doll aus halblinker Position (41.). Beim Stand von 0:0 wurden die Seiten gewechselt.

Dieser Spielstand änderte sich unmittelbar nach dem Seitenwechsel: Im Anschluss an eine Hereingabe von Poß von der linken Seite zappelte Haases Volleyabnahme im Netz. Der eingewechselte Jägersburger Tim Schäfer kurbelte mit seiner Schnelligkeit zumindest das Offensivspiel der Lila-Weißen an. In der 50. Minute zog Schäfer von der rechten Seite nach innen und verfehlte nur haarscharf das linke Eck. Doch statt 1:1 stand es eine Viertelstunde später 2:0 für die Gäste. FSV-Spieler Daniel Dahl hatte Diefflens Marvin Guss im Strafraum zu Fall gebracht. Den Elfmeter verwandelte Jan Eichmann (65.). Poss setzte mit einem strammen Schuss den Schlusspunkt unter die Partie (82.).