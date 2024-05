Fußball-Saarlandpokal Auf dem Platz einmal wie ein Profi fühlen

Es gibt Tage, da darf sich auch ein Amateurfußballer einmal wie ein Profi fühlen. So erging es am Mittwochabend dem Schlussmann des Saarlandligisten FSV Jägersburg, Joshua Martin. In der Meisterschaftsrunde durfte er in der laufenden Saison sieben Mal für die Erste ran und in sechs Partien für die Zweite in der Landesliga Ost auflaufen. In der Saarlandliga ist normalerweise Joshua Blankenburg mit bislang 25 Einsätzen gesetzt. Doch im Pokal darf Martin zwischen die Pfosten – und der zeigte am Mittwochabend bei der 0:3 (0:1)-Heimniederlage im Saarlandpokal-Halbfinale gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken eine herausragende Leistung. „Es ist nicht zu fassen, was der hier für Dinger frisst“, meinte ein Saarbrücker Anhänger in der 86. Minute, als der FSV-Keeper gegen Saarbrückens Calogero Rizzuto eine seiner insgesamt fünf Glanzparaden an diesem Abend zeigte.