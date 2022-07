FSV Jägersburg ist Homburger Fußball-Stadtmeister : Im Elfmeterschießen keine Nerven gezeigt

Bruchhof Oberligist FSV Jägersburg behauptet sich im Finale der Homburger Fußball-Stadtmeisterschaft gegen die FCH-Zweite.

Dabei bestimmten zunächst die Grün-Weißen das Geschehen. „Wir hätten durchaus mit einer 2:0- oder gar 3:0-Führung in die Pause gehen können“, haderte FCH-Coach Rizgar Daoud. Tom Gürel (1.), Jonas Ercan (6.) und Joel Ebler (15.), der aus 30 Metern nur die Latte traf, hätten die Homburger auf die Siegerstraße bringen können. Die Führung durch Gürel nach gut einer Viertelstunde war dann auch verdient. Auf Vorlage von Nyger Hunter hätte Ercan auf 2:0 (24.) erhöhen müssen. Aber aus zwei Metern schoss er die Lederkugel über den Kasten von Mirko Vogel. Jägersburg war mit dem knappen Rückstand nach 40 Minuten gut bedient, wie auch FSV-Sportdirektor Marco Emich zugab. Er hatte das verhinderte Trainergespann Christian Frank (Meniskus-OP) und Nenad Drljaca (private Gründe) an der Seitenlinie vertreten.

Der FSV kam im zweiten Abschnitt viel besser ins Spiel. Die Partie verlief nun offen mit Torchancen auf beiden Seiten. FSV-Spieler André Fomitschow stand mehrfach im Blickpunkt. Zunächst hatte er nach unberechtigter Gelber Karte in der Nachspielzeit für ein angebliches Foul wegen heftigen Reklamierens eine zehnminütige Zeitstrafe kassiert. Kaum zurück auf dem Feld glich er durch einen 25-Meter-Distanzschuss (49.) aus. Doch der FCH II ließ sich nicht beirren und ging durch Mika Gilcher (60.) mit 2:1 erneut in Führung. Aber erneut hielt Fomitschow durch einen sehenswerten Freistoß zum 2:2 (70.) sein Team im Rennen. Drei Minuten später hatte Tim Klotsch zum 3:2 für Jägersburg die Partie scheinbar gedreht. Aber Homburg kam zurück und glich kurz vor Schluss durch Ercan zum 3:3 aus. Das Elfmeterschießen musste die Entscheidung bringen. Beim Stand von 4:3 für Jägersburg durch Fomitschow, schoss Joel Ebler den Ball neben das Tor. Moritz Doll verwandelte zum 5:3 für den FSV, der sich mit einem Gesamtergebnis von 8:6 zum neuen Homburger Stadtmeister krönen lassen durfte.

„Die Niederlage war sehr unglücklich. Ein Elfmeterschießen ist immer Glücksache“,sagte Daoud und fügte an: „Den Titel haben wir in der ersten Halbzeit vergeben, weil wir hier die Partie hätte vorentscheiden können.“ Aber seine Jungs hätten ein klasse Spiel gemacht. „Wir hatten in der ersten Halbzeit schon so unsere Probleme gegen eine starke Homburger Mannschaft“, bekannte Marco Emich. „Nach der Pause haben wir viel besser die Zweikämpfe angenommen, die Passgenauigkeit stimmte und wir haben zielstrebig unsere Möglichkeiten genutzt. Eine gewisse Qualität als Oberligist haben wir schon, wie sich dann zeigte.“