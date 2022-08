Fußball-Oberliga : Jägersburg verliert auch gegen Aufsteiger Auersmacher

Jägersburg Der Saisonstart des Fußball-Oberligisten ist endgültig misslungen. Am Freitagabend setzte es für die Lila-Weißen die dritte Niederlage im dritten Spiel.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit kamen die Jägersburger besser ins Spiel. Die Partie vor rund 150 Zuschauern wurde nun lebhafter – mit guten Torszenen auf beiden Seiten. Zunächst stand Höh wieder im Blickpunkt, als er einen Kopfball von Simon (48.) glänzend parierte. Zwei Minuten später hatte auf der Gegenseite Jan Reiplinger die erste gute Möglichkeit für den FSV. Das Unglück ereignete sich in der 54. Minute: Der bis dahin so starke Höh ließ einen Schuss nach vorne abklatschen. Darkaoui staubte zur Führung für den Aufsteiger ab (56.). Jägersburg hätte postwendend wieder ausgleichen können, doch André Fomitschow setzte den Ball aus kurzer Distanz neben das Tor. Wenig später verhinderte Höh mit einer Parade gegen Jan Luca Rebmann die Vorentscheidung. Dann hatte Fomitschow erneut den Ausgleich auf dem Fuß. „Wenn André einen der beiden Dinger macht, dann verlieren wir hier nicht“, haderte Frank. FSV-Spieler Frederic Ehrmann vergab per Freistoß eine weitere Gelegenheit, die Uhren wieder auf null zu stellen.

Leichter werden die Aufgaben für Jägersburg nicht. Der FSV muss am kommenden Sonntag beim FK Pirmasens ran, der bislang alle seine Spiele gewonnen hat. Trotzdem müssen die Lila-Weißen dringend die ersten Zähler einfahren. Sonst müsste der FSV die ersten fünf Plätze, die den Gang in die Abstiegsrunde verhindern würden, schon früh in der Saison mit dem Fernglas suchen. Da in der Hauptrunde errungene Punkte und erzielte Tore aber auch in die Abstiegsrunde mitgenommen würden, muss der FSV nun so oder so langsam in die Spur finden.