Fußball-Saarlandliga Die nächste Hiobsbotschaft für Jägersburg

Nach sechs Spieltagen grüßten die Fußballer des FSV Jägersburg in der Saarlandliga ungeschlagen von der Tabellenspitze. Durch drei sieglose Spiele in Serie sind die Lila-Weißen mittlerweile aber auf Rang vier zurückgefallen. Der Rückstand auf Spitzenreiter SF Köllerbach ist mit drei Punkten aber noch überschaubar. Am Sonntag will die Mannschaft von Trainer Christian Frank um 15 Uhr bei der SG Marpingen-Urexweiler den Schalter wieder umlegen. Die Spielgemeinschaft belegt als Aufsteiger Platz 14 und bezwang am vergangenen Spieltag den SV Bliesmengen-Bolchen mit 2:1.