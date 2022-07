Fußball-Oberliga : „Vielleicht der beste Test der Vorbereitung“

Jägersburgs Matthias Manderscheid (rechts) ist in dieser Szene vor dem Homburger Stürmer David Hummel am Ball. Der FSV zeigte sich vor dem Oberliga-Auftakt trotz der 1:3-Niederlage gegen den FCH in ansprechender Form. Foto: Markus Hagen

Kleinottweiler Fußball-Oberligist FSV Jägersburg unterliegt im letzten Härtetest vor dem Saisonstart gegen Regionalligist Homburg 1:3.

Anlässlich ihrer 100-Jahr Feier, zu der die ASV Kleinottweiler aufgrund der Pandemie erst mit zweijähriger Verspätung eingeladen hatte, standen sich in einem Vorbereitungsspiel in Kleinottweiler am Freitagabend Oberligist FSV Jägersburg und Regionalligist FC Homburg gegenüber. Für die Jägersburger war es der letzte große Härtetest vor dem Saisonauftakt in der RPS-Oberliga am kommenden Samstag um 15.30 Uhr zu Hause gegen den TuS Mechtersheim. Der FC Homburg hat noch rund zwei Wochen Zeit, ehe für ihn der Ernst in der Regionalliga Südwest mit einem Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Koblenz beginnt.