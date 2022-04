Fußball-Oberliga : Jägersburg erwartet „brutal schwere Aufgabe“

Gegen Eisbachtal steht Gianluca Ruoff (lila) seinem FSV Jägersburg wieder zur Verfügung. Foto: Markus Hagen

Jägersburg Der Fußball-Oberligist hat im Abstiegskampf zuletzt ein Lebenszeichen gesendet. Nun geht es zu den SF Eisbachtal.

Weiterleiten Drucken Von Markus Hagen

Der FSV Jägersburg hat den Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar noch längst nicht aufgegeben. Beim jüngsten 4:0-Auswärtssieg der Lila-Weißen bei Hassia Bingen sendete die Elf von Trainer Tim Harenberg ein deutliches Lebenszeichen. Dass der Weg zum Klassenerhalt noch ein weiter und steiniger wird, ist dem Übungsleiter bewusst. „Aber solange rechnerisch noch etwas möglich ist, werden wir alles geben“, verspricht Harenberg. Am Samstag reist er mit seiner Mannschaft in den Westerwald nach Nenterhausen, wo die Lila-Weißen um 16 Uhr bei den Sportfreunden Eisbachtal antreten.

Stand jetzt sieht es so aus, als müsste über die Hälfte der Mannschaften der Oberliga-Abstiegsrunde auch tatsächlich den Abstieg antreten. Denn in der Regionalliga Südwest bekleiden Schott Mainz und der FK Pirmasens die letzten beiden Ränge. Beide würden im Abstiegsfall der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zugeordnet. Daher wird es dort voraussichtlich sechs oder sieben Absteiger geben. Sieben Punkte liegt Jägersburg hinter dem ersten sicheren Nichtabstiegsrang fünf. Vier Zähler Rückstand sind es auf Rang sechs, der in besagtem Szenario nur reichen würde, wenn dem Vize-Meister der Oberliga-Meisterrunde über die Relegation der Sprung in die Regionalliga gelingt.

„Der Sieg in Bingen darf erst der Anfang der Aufholjagd gewesen sein. Gegen Eisbachtal müssen wir nachlegen“, fordert Harenberg deshalb. Leicht wird das nicht. Die Sportfreunde, die mit drei Siegen in die Abstiegsrunde gestartet sind, sind Tabellendritter und fegten zuletzt den FC Speyer (7:0) und die SV Elversberg II (4:0) vom Feld. Um im Westerwald zu bestehen, bedarf es also erneut einer Top-Leistung wie in Bingen. „Es wird eine brutal schwere Aufgabe. Eisbachtal ist extrem heimstark“, weiß Harenberg.