Fußball-Oberliga : FSV macht weiter Boden im Abstiegskampf gut

Mühlheim/Jägersburg Fußball-Oberligist Jägersburg schlägt Mülheim 2:0. Verwirrung um Wertung der Partien von Völklingen.

(mh) Von den Diskussionen darum, ob die Spiele der abgemeldeten Mannschaft von Röchling Völklingen (wir berichteten) nun annulliert werden oder nicht, lassen sich die Oberliga-Fußballer des FSV Jägersburg nicht aus der Ruhe bringen. Der FSV siegt einfach weiter. Er bezwang am Samstagabend die SG Mühlheim/Kärlich auswärts mit 2:0 (1:0) und sammelte in der Abstiegsrunde drei weitere wichtige Zähler für den Klassenerhalt.

Vor 150 Zuschauern erwischten die Jägersburger den besseren Start. Nach sechs Minuten traf FSV-Kapitän Frederic Ehrmann aus 25 Metern mit einem Freistoß den Außenpfosten. Fünf Minuten später bediente Florian Steinhauer aus dem Mittelfeld mit einem Sahnepass über 40 Meter Kristof Scherf, der von der linken Seite in den Strafraum eindrang und Mühlheims Torwart Michael Wall überwand. In der 22. Minute forderten die Jägersburger nach einem Foul an Steinhauer Strafstoß. Das Vergehen war unstrittig, doch Schiedsrichter Jan-Vincent Ritter sah es knapp außerhalb des Strafraums. Der folgende Freistoß blieb ohne Ertrag. Die Hausherren brachten lange nichts Zwingendes zustande. Erst kurz vor dem Seitenwechsel hatte Michael Rönz die erste – und gleichzeitig beste Torchance für die SG zum Ausgleich.

Jägersburgs Trainer Tim Harenberg sah einen „ohne Frage verdienten und souveränen Sieg“ seiner Mannschaft. „Bis zum Klassenhalt ist es noch ein weiter Weg. Aber wenn wir weiter so gut punkten wie in den letzten Wochen ist die Chance da.“ Der FSV, der in den letzten sechs Spielen 13 Zähler sammelte, bestreitet noch vier Spiele. Das nächste am kommenden Samstag um 15.30 zu Hause gegen Hassia Bingen.