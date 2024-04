Fußball-Saarlandliga Perfekte Englische Woche für den FSV

Mit zunehmender Spieldauer fanden aber auch die Jägersburger besser in die Partie – und sie erzielten kurz vor der Halbzeit den wichtigen Ausgleich. In der 41. Minute brachte Moritz Doll von der rechten Seite einen Eckball an den zweiten Pfosten. Nico Flögel köpfte das Leder in die in die Mitte zurück. Und dort lauerte Tim Schäfer, der den Ball zum 1:1 über die Linie köpfte.