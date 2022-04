Fußball-Oberliga : Ein halbes Dutzend Hörnchen zur Halbzeit

Jägersburg Fußball-Oberligist FSV Jägersburg macht im Abstiegskampf weiter Boden gut. Im Heimspiel gegen den TSV Emmelshausen siegten die Lila-Weißen turmhoch mit 7:0.

Nachdem die Oberliga-Fußballer des FSV Jägersburg ihre ersten beiden Spiele in der Abstiegsrunde verloren hatten, schwand die Hoffnung auf den Klassenerhalt auf ein Minimum. Die Lila-Weißen lagen auf dem vorletzten Rang, der Rückstand auf das rettende Ufer schien riesig. Doch nun ist der Glaube bei den Nordhomburgern, die in den letzten drei Spielen sieben Punkte sammelten, endgültig zurück. Der FSV ist mittlerweile auf Rang acht geklettert. Nur noch zwei Punkte beträgt der Rückstand auf Platz sechs, der – möglicherweise – für den Klassenerhalt reicht.

Es ist aber nicht nur der Umstand, dass der FSV wieder Spiele gewinnt – sondern auch die Art und Weise wie er es tut – die den Jägersburgern neuen Mut einflößt. An Ostersamstag fegten die Lila-Weißen den TSV Emmelshausen mit 7:0 (6:0) aus dem Alois-Omlor-Sportpark. Die Gäste hatten vor dem Duell nur einen Punkt weniger auf dem Konto als der FSV. Eine Partie auf Augenhöhe sahen die rund 150 Zuschauer in Jägersburg aber nicht. Der FSV spielte den TSV von der ersten Minute an die Wand.