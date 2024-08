Fußball-Saarlandliga Die Machtdemonstration des FSV Jägersburg

DJK Ballweiler/Wecklingen - FC Rastpfuhl 2:2 (1:1). Ballweiler-Wecklingen konnte durch das Remis im Heimspiel gegen Rastpfuhl am Sonntag keinen Boden gutmachen und bleibt Tabellen-13. Nico Gabriel brachte die Gastgeber zwar in Führung (20.), doch die DJK kam nicht an ihre Spitzenleistung aus der Vorwoche heran, als sie die SV Elversberg II mit 6:0 vom Feld gefegt hatte. Sinan Tomzik konnte für Rastpfuhl fast postwendend ausgleichen (25.). Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Tomzik die Gäste gar in Führung (46.). Der Zwischenstand von 2:1 für den FCR hatte bis in die Schlussphase Bestand. Der DJK drohte die vierte Saisonniederlage im siebten Spiel – doch dann erlöste Elias Hofmann die Gastgeber in der 80. Minute mit dem Ausgleich. Dabei blieb es.