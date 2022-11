Fußball-Oberliga : . . . und nach dem Spiel ein Bier im Sportheim

Hier jubelt Kristof Scherpf (links) noch mit Florian Steinhauer für den FSV Jägersburg. Nun trägt er das Trikot des FK Pirmasens. Foto: Markus Hagen

Jägersburg Fußball-Oberligist FSV Jägersburg empfängt den FK Pirmasens – und seinen ehemaligen Spieler Kristof Scherpf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Holzhauser

Der FSV Jägersburg empfängt in der Fußball-Oberliga am Samstag um 15.30 Uhr den Spitzenreiter FK Pirmasens. Dann gibt es für die Jägersburger ein Wiedersehen mit Offensivspieler Kristof Scherpf, der vergangene Saison mit 16 Treffern entscheidenden Anteil daran hatte, dass die Lila-Weißen dem Abstieg aus der Oberliga noch von der Schippe sprangen. Seit dieser Saison trägt der 25-Jährige wieder das Trikot des FK Pirmasens, bei dem er im Alter von sechs Jahren mit dem Fußballspielen begonnen hatte. Ab der B-Jugend lief er für den SC Hauenstein auf, für den er später auch in der Oberliga auf dem Platz stand. Nach einer Zwischenstation bei der SG Eppenbrunn landete er dann zum ersten Mal beim FSV Jägersburg. Der damalige Trainer Thorsten Lahm (heute Borussia Neunkirchen) hatte Scherpf zu den Lila-Weißen gelotst.

„Das waren schöne anderthalb Jahre, in denen ich in der Oberliga zum ersten mal so richtig Fuß fassen konnte“, erinnert sich Scherpf. Er wechselte danach trotzdem eine Klasse tiefer zu Saarlandligist Borussia Neunkirchen – kehrte aber nach nur einer Saison nach Jägersburg zurück. „Ich kannte den damaligen FSV-Trainer Tim Harenberg und wollte einfach wieder Oberliga spielen. Außerdem habe ich mich in Jägersburg immer wohl gefühlt“, betont der Offensivspieler.

Nach zwei Jahren im Homburger Norden kehrte er zur laufenden Saison nun wieder nach Pirmasens zurück. Zuvor soll er allerdings schon der Neunkircher Borussia seine Zusage gegeben haben. Zumindest stellten es die Neunkircher so dar. „Damals ist viel über diese Wechselgeschichte geschrieben worden – nicht alles hat gestimmt. Ich möchte eigentlich dazu nur noch sagen, dass ich unbedingt zu meinem Heimatverein zurück wollte. Auch wegen der sportlichen Ambitionen des FKP“, sagt Scherpf, der in Pirmasens wohnt und als Marketingkaufmann bei einem Hauensteiner Unternehmen arbeitet.

Die sportliche Zielsetzung beim FK Pirmasens ist klar: Der direkte Wiederaufstieg in die Regionalliga. In den bisherigen 13 Punktspielen stand Scherpf zwölfmal in der Startelf. „Ich hoffe natürlich, dass ich in Jägersburg wieder von Beginn an ran darf. Ich freue mich riesig auf das Spiel und werde danach sicher mit meinen ehemaligen Mannschaftskollegen ein Bier im Sportheim trinken“, sagt Scherpf. Das Wiedersehen mit den früheren Mitspielern sei überfällig. Zwar halte er noch Kontakt. „Aber klar, wenn man sich länger nicht sieht, wird es weniger.“

Das Hinspiel entschied seine neue Mannschaft in Pirmasens 3:0 für sich. Der Torschütze des 1:0 – Kristof Scherpf. Nach einer schnellen Kombination erzielte er quasi vom ersten Anstoß weg den Führungstreffer. „Dieses Mal werden wir Jägersburg bestimmt nicht so schnell überlisten. Ich glaube, uns steht am Samstag eine sehr schwere Aufgabe bevor. Ich traue dem FSV auf jeden Fall den Klassenerhalt zu.“ Momentan steht seine alte Mannschaft auf dem drittletzten Platz und wird voraussichtlich den Gang in die Abstiegsrunde antreten müssen.

Scherpf steht in Pirmasens noch bis zum Ende der kommenden Spielzeit unter Vertrag. „Es wäre natürlich riesig, nächsten Saison mit dem FKP zum ersten Mal in meiner Laufbahn als ‚Feierabendfußballer‘ in der Regionalliga spielen zu dürfen“. Die Teilnahme an der Meisterrunde haben die Schuhstädter, die die Südstaffel der Oberliga nach 13 Spielen mit 29 Punkten anführen, jedenfalls schon so gut wie sicher.

Jägersburg wird versuchen, dass am Samstag keine weiteren Zähler dazukommen. „Natürlich wollen wir gewinnen. Aber wir sind Außenseiter. Pirmasens steht dort, wo sie stehen wollen: Auf Rang eins. Bei uns stehen Aufwand und Ertrag zu oft in keinem Verhältnis“, sagt Jägersburgs Spielertrainer Christian Frank.