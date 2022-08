Fußball-Oberliga RPS : Der Knoten soll gegen Kaiserslautern platzen

Tom Koblenz (rot) und sein FSV Jägersburg empfangen am Freitagabend den 1. FC Kaiserslautern II im Alois-Omlor-Sportpark. Dann soll ein Sieg her. Es wäre der erste in dieser Saison. Foto: Markus Hagen

Jägersburg Vier Spiele, kein Punkt, schon 17 Gegentore. Der Saisonstart hätte für Fußball-Oberligist FSV Jägersburg kaum schlechter laufen können. Die Formkurve zeigte zuletzt aber nach oben. Das wollen die Lila-Weißen am Freitagabend im Heimspiel gegen den FCK II bestätigen.

Vier Spieltage sind in der Süd-Gruppe der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar absolviert: Und der FSV Jägersburg steht noch ohne jeden Punkt da. Im Schnitt klingelt es bislang in jeder Partie mehr als vier Mal im Kasten der Lila-Weißen. 17 Gegentreffer sind mit großem Abstand der schlechteste Wert der Liga – und können ohne Übertreibung als desaströs bezeichnet werden.

Nur fünf der elf Teams der Spielklasse ziehen in die Meisterrunde ein. Die anderen kämpfen in der Abstiegsrunde gegen die schwächsten sechs Mannschaften der Nordstaffel um den Klassenerhalt. Auch wenn in der Hauptrunde noch 16 Partien zu spielen sind, bestehen große Zweifel, ob der FSV tatsächlich noch einen Platz unter den Top 5 erobern kann. Trotzdem müssen die Lila-Weißen jetzt endlich punkten. Denn in der Abstiegsrunde würden die Uhren nicht wieder auf null gestellt. Jeder Zähler und jeder Treffer der Hauptrunde wird in die zweite Saisonphase übernommen.