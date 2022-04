Fußball-Oberliga : Jägersburg stemmt sich weiter gegen den drohenden Oberliga-Abstieg

Jägersburg Auch wenn der Rückstand auf einen rettenden Nichtabstiegsplatz wohl sechs Punkte beträgt – aufgeben will beim Fußball-Oberligisten FSV Jägersburg niemand. Mit dem 4:0-Auswärtssieg bei Hassia Bingen und dem jüngsten 1:1 bei den Sportfreunden Eisbachtal holte das FSV-Team von Trainer Tim Harenberg immerhin vier Punkte aus den letzten beiden Partien.

Nun muss am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr gegen den Vorletzten TSV Emmelshausen unbedingt der nächste Sieg her, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt weiter am Leben halten zu können.

„Wir müssen siegen. Alles andere wäre ein großer Rückschritt“, fordert Harenberg. In den letzten Spielen habe sein Team bewiesen, dass es nicht nur kämpferisch, sondern auch vom Leistungspotential in der Lage sei, die noch fehlenden Punkte für den Klassenerhalt einzufahren. „Uns ist schon bewusst, dass wir dazu einen langem Atem haben müssen. Der Rückstand ist noch groß, aber durchaus noch aufholbar“. Harenberg hofft auf die Torgefährlichkeit der Brüder Paul und Matthias Manderscheid, die diesmal wieder dabei sein werden, nachdem sie zuletzt aus privaten Gründen fehlten. Auch Alexander Schmieden ist nach überstandenen Knieproblemen wieder dabei. Von dem 28-jährigen Offensivspieler, der in der Winterpause vom Oberligakonkurrenten SV Röchling Völklingen zum FSV Jägersburg zurückkehrte, erhoffen sich die Lila-Weißen aus Jägersburg viele Impulse im Angriff und vor allem Torgefahr. Im Idealfall liefert Schmieden dann auch noch das ein oder andere Tor für die Mission Klassenerhalt. Auf Tim Schneider wird Harenberg unterdessen noch weiter verzichten müssen. Nach seinem Muskelfaserriss ist er zwar schon wieder im Training, aber ein Einsatz kommt nach Einschätzung seines Trainers am Samstag noch zu früh. „Ich denke, dass er uns dann eine Woche im Auswärtsspiel beim FSV Salmrohr wieder zur Verfügung stehen wird.“ Auch auf Andre Formitschow und Julian Schauer wird der FSV Jägersburg an diesem Samstag verzichten müssen. Beide fehlen dem stark abstiegsbedrohten Team von Trainer Tim Harenberg aus privaten Gründen.