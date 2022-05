Fußball-Oberliga Abstiegsrunde : Unverhoffter Rückenwind im Abstiegskampf?

Jägersburg Fußball-Oberliga: Der Rückzug des SV Röchling Völklingen sorgt in der Abstiegsrunde für Chaos. Einer der Nutznießer könnte der FSV Jägersburg sein, der am Samstagabend bei der SG Mülheim-Kärlich antritt.

Denn die Satzung des für die Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zuständigen Regionalverbandes Südwest sieht für einen solchen Fall vor, dass die zurückgezogene Mannschaft als erster Absteiger ans Tabellenende gesetzt wird – und alle ihre Spiele aus der Wertung genommen werden. Jägersburg hatte in der Hauptrunde beide Spiele gegen Röchling mit 1:2 verloren. Der FSV verliert also keine Zähler, andere Mannschaften, die gegen Röchling gepunktet hatten, hingegen schon. Deshalb läge der FSV nun nur noch einen Punkt hinter dem Sechsten FSV Salmrohr auf Rang sieben und könnte diesen (da er ein Spiel mehr ausgetragen hat) aus eigener Kraft überflügeln .Rang sechs würde nach der Saison für den Nichtabstieg reichen, wenn der Zweitplatzierte der Oberliga-Meisterrunde über die Relegation in die Regionalliga aufsteigt. Aber auch der Rückstand auf Rang fünf ist geschmolzen, er beträgt jetzt nur noch vier Punkte.

Allerdings ist die Situation heillos unübersichtlich. Denn wenn man wirklich alle Ergebnisse von Röchling – also auch die der Hauptrunde – löscht, müsste die TSG Pfeddersheim von nun an eigentlich in der Aufstiegsrunde spielen (in die sie ohne die Röchling-Ergebnisse eingezogen wäre) und der TuS Mechtersheim müsste in die Abstiegsrunde. Die in Auf- und Abstiegsrunde bereits ausgetragenen Partien der beiden Vereine hätten also annulliert werden müssen. Und beide hätten in der Aufstiegs, beziehungsweise Abstiegsrunde zahlreiche Partien nachholen müssen. Das alles hätte aber zu noch mehr Chaos geführt. Dem haben die Verbandsjuristen deshalb einen Riegel vorgeschoben. Nach derzeitigem Stand gilt: Der Völklinger Rückzug wirkt sich nicht auf die Hauptrunden-Platzierungen aus – aber vermutlich auf die Tabelle der Abstiegsrunde.