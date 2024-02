2. Fußball-Bundesliga FCK setzt auf Trainer-Oldie Friedhelm Funkel

Funkel und der FCK müssen am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Tabellenzehnten 1. FC Nürnberg antreten. „Ich will jetzt erstmal in die Mannschaft hineinhören und viele Gespräche führen“, sagte der Rückkehrer und machte angesichts des 16. Tabellenplatzes klar: „Wir werden hart arbeiten und verschiedene Dinge anpacken. Damit wollen wir schon in Nürnberg anfangen.“ Vor allem die Defensive seiner Mannschaft muss der Trainer-Oldie rasch auf Vordermann bringen. Der FCK blieb in dieser Saison in keinem seiner bislang 21 Ligaspiele ohne Gegentor.