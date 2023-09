Handball-Saarlandliga der Frauen Trotz Stotterstart zum ersten Saisonsieg

Erstes Heimspiel – erster Sieg. Die Handballerinnen der SG SV 64/VT Zweibrücken haben ihre Partie in der Saarlandliga am vergangenen Sonntag in der Westpfalzhalle gegen die HSG Fraulautern/Überherrn vor knapp 50 Zuschauern am Ende klar mit 30:23 (9:8) gewonnen. Erfolgreichste Schützin bei der SG war Janine Baus mit neun Toren (ein Siebenmeter).