Handball-Saarlandliga der Frauen Nur nicht wieder den Start verschlafen

Für den zweiten Heimerfolg wäre sicher ein besserer Start in die Partie hilfreich. Denn nicht nur gegen Fraulautern/Überherren, auch gegen Marpingen/Alsweiler (0:4 nach vier Minuten) liefen die Löwinnen erstmal einem höheren Rückstand hinterher. „Ich denke, es ist mit am Wichtigsten, dass wir die Anfangsphase nicht wieder verschlafen, weil es einfach extrem viel Energie kostet, so einen Rückstand wieder aufzuholen. Diese Energie müssen wir uns besser für die Schlussphase aufheben“, analysiert Baus. Und die Linkshänderin fügt hinzu: „Gerade gegen Marpingen hat man gemerkt, dass uns am Ende die Kräfte ausgingen, was, denke ich, zu großen Teilen der Aufholjagd in der ersten Halbzeit geschuldet war. Das wollen wir am Samstag gegen Oberthal auf jeden Fall besser machen.”