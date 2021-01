Fußball-Verbandsliga : Florian Bohr wird neuer Trainer in Ballweiler

Ballweiler Fußball-Verbandsligist DJK Ballweiler-Weckingen hat einen Nachfolger für den nach Zweibrücken wechselnden Peter Rubeck gefunden.

Der 30-jährige Florian Bohr wird in der kommenden Saison Spielertrainer beim Verbandsligisten DJK Ballweiler-Wecklingen und somit Nachfolger von Peter Rubeck, der zum pfälzischen Landesligisten TSC Zweibrücken wechselt. Wie DJK-Sportwart Dieter Rebmann mitteilte, sei der Vertrag mit Bohr am Samstag geschlossen worden. Anschließend informierte der Verein die Mannschaft.

Der kommende Coach wohnt in Saarbrücken und ist derzeit Spieler beim Saarlandliga-Schlusslicht FV Siersburg. Er hat jedoch schon reichlich Trainererfahrung. 2018 war er als Co-Trainer beim Saarlandligisten Sportfreunde Köllerbach. In der Saison 2019/20 coachte er die Köllerbacher sogar als Hauptverantwortlicher. Zudem betreute Bohr in der gleichen Saison die C-Junioren der JFG Saarlouis/Dillingen, die in der Regionalliga spielen.