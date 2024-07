Fußball-Stadtmeisterschaft Vier Teams kämpfen um die Stadtmeister-Krone

Noch ein letztes Mal werden an diesem Samstag beim SV Ixheim an der Römerstraße alle Helferdienste aktiviert. Der SVI war und ist in diesem Jahr Gastgeber der Zweibrücker Fußball-Stadtmeisterschaften. Am vergangenen Wochenende war die Jugend an der Reihe, unter der Woche fanden die Gruppenspiele der Aktiven und das Turnier der Alten Herren statt. Und an diesem Samstag steigt nun schließlich der große Finaltag der Aktiven.