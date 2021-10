VT Zweibrücken Fechten : Eine Pfälzerin gewinnt die Saarlandmeisterschaft

Die 17-jährige Charlotte Buchholtz von der VT Zweibrücken hat das Finale der Offenen Saarlandmeisterschaft in einem spannenden Gefecht für sich entschieden. Und nahm anschließend den Ehrenpreis und die Goldmedaille in Empfang. Foto: Petri Foto: Volker Petri

St Ingbert/Zweibrücken Fechten: Charlotte Buchholtz von der VT Zweibrücken triumphiert in St. Ingbert. Sie gewann aber nicht die einzige Medaille für die VTZ.

(vp) Die 17 Jahre alte Fechterin Charlotte Buchholtz von der VT Zweibrücken hat am Wochenende die Offenen Landesmeisterschaften des Saarlandes der Aktiven in St. Ingbert für sich entschieden. Die Fechtabteilung der TG Rohrbach hatte zu den zweitägigen Titelkämpfen in die Oberwürzbachhalle eingeladen.

Buchholtz kämpfte auf der Planche konzentriert und geschickt, lag nach den ersten drei Minuten mit 6:2 vorne. In der zweiten Runde verlief das Gefecht ausgeglichen – so hielt Buchholtz ihren Vorsprung konstant (8:4), bevor es in den Schlussabschnitt ging. In den letzten drei Minuten bäumte sich Busche noch einmal auf – doch Buchholtz wehrte die Angriffe der Saarländerin geschickt ab. Als die Zeit abgelaufen war, stand auf der Anzeigetafel ein 11:8-Sieg für die VT-Fechterin – die bei der anschließenden Siegerehrung Ehrenpreis und Goldmedaille in Empfang nahm.