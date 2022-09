Fechter der VT Zweibrücken : Jannis Euskirchen ist schon wieder nicht zu schlagen

Speyer/Zweibrücken Der Fechter der VT Zweibrücken gewinnt auch beim Turnier in Speyer in der Altersklasse U13 Gold. Es ist nicht die einzige Medaille für die jungen VT-Klingenkünstler.

Nach den Erfolgen beim heimischen Heinrich-Petri-Gedächtnisturnier haben die Nachwuchs-Florettfechter der VT Zweibrücken auch beim Pokalturnier „Um die Salierkrone“ in Speyer ihre starke Form unter Beweis gestellt. Jannis Euskirchen zeigte sich in der Altersklasse U13 erneut in Siegerlaune und gewann Gold. In der gleichen Altersklasse überraschte Ann-Kathrin Kehrer mit Bronze. Mia Eve Paul gewann bei der U11 ebenfalls bronzenes Edelmetall. Emma Rossbach (U11) wurde Fünfte. Fynn Lehner, der eigentlich noch bei der U15 an den Start gehen konnte, kreuzte in Speyer mit Gegnern der Altersklasse U17 die Klingen und wurde Siebter. In Zweibrücken hatte Lehner noch Rang drei belegt, dementsprechend war er mit seinem Abschneiden überhaupt nicht zufrieden.