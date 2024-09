Heinrich-Petri-Gedächtnisturnier in Zweibrücken „Silberne Rose“ für VTZ-Fechter Euskirchen

Den Heimvorteil genutzt haben die Musketiere der VT Zweibrücken. Bei der 45. Auflage des Heinrich-Petri-Gedächtnisturniers für Florett- und Degen-Nachwuchsfechter führten die Gastgeber den Medaillenspiegel mit sechs Mal Gold, ein Mal Silber und vier Mal Bronze an. Siege sicherten sich die Lokalmatadore Mia Eve Paul (U15 und U13), Jannis Euskirchen (U 15), Fynn Lehner (U17), Johann Knauft (U13) sowie Erik Lemmen (U11). Dazu kam Platz zwei für Euskirchen in der U17 sowie jeweils Bronze für Johann Knauft (U15), Ann-Kathrin Kehrer (U17), Julius Knauft (U17) und Annika Becker (U13). Bei den Jungs blieb auch die begehrte „Silberne Rose“ der Stadt beim Gastgeber, Euskirchen wurde damit als bester männlicher Kämpfer ausgezeichnet. Doch auch die Nachwuchsfechter aus verschiedenen Bundesländern sowie aus Frankreich führten in der Ignaz-Roth-Halle erfolgreich ihre Klinge. So gewann die Französin Lore Nicklis (Hagenau/ASV Landau) den Sonderpreis für die beste Kämpferin.