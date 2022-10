Fecht-Saarlandmeisterschaft : VTZ-Fechter erbeuten Medaillensatz

Die VTZ-Fechter (v. li.) Stefan Rossbach, Jannis Euskirchen und Fynn Lehner mit Kampfrichter Gregor Euskirchen und Trainer Volker Petri. Foto: Volker Petri

St Ingbert Bei der Offenen Saarlandmeisterschaft der Fechter in St. Ingbert setzt sich Fynn Lehner von der VT Zweibrücken im U15-Florettfinale gegen Teamkamerad Jannis Euskirchen durch. Stefan Rossbach von der VT gewinnt Florett-Bronze bei den Senioren.

Mit Gold, Silber und Bronze sind die Fechter der Vereinigten Turnerschaft (VT) Zweibrücken von der Offenen Saarlandmeisterschaft der U15 und der Senioren zurückgekehrt. Die TG Rohrbach hatte als Ausrichter zu den zweitägigen Florett- und Degenwettbewerben in die Oberwürzbachhalle in St. Ingbert eingeladen.

Mit dem Florett gingen die VTZ-Fechter Jannis Euskirchen und Fynn Lehner (beide U15) sowie Stefan Rossbach bei den Senioren auf die Planche. Zudem war Gregor Euskirchen als Kampfrichter im Einsatz. Am Ende der Titelkämpfe hatten die Zweibrücker einen kompletten Medaillensatz erbeutet.

Bei den U15-Athleten ging das Gerangel schon in der Vorrunde los, um sich die beste Ausgangsposition zu sichern. Die beiden VTZ-Trainingspartner Fynn Lehner und Jannis Euskirchen überstanden nicht nur die Vorrunde, sondern hielten sich auch in der K.o.-Runde zunächst beide schadlos und fochten die Saarlandmeisterschaft schließlich im Finale in einem vereinsinternen Duell aus. Stand der Sieger in den Runden davor bereits nach fünf Treffern eines Akteurs fest, wurde nun bis auf 15 Treffer gefochten. „So konzentriert, dynamisch und angriffsfreudig hat man die beiden als Gegner selten im Training gesehen“, schwärmte VTZ-Trainer Volker Petri vom Kampf um den Saarlandmeistertitel, den der ältere Lehner (Jahrgang 2008) gegen Euskirchen (Jahrgang 2010) recht deutlich gewann. „Für Jannis war die Vizemeisterschaft aber trotzdem ein perfektes Ergebnis“, lobte Petri. Dritter wurde Nils Ilin von der TSG Kaiserslautern.

Einen starken Auftakt lieferte auch Stefan Rossbach bei den Senioren ab. Bis zu seinem Umzug 2019 aus dem Saarland nach Zweibrücken startete Rossbach für die „Degenhochburg“ Fechterring Hochwald. Nach dem Wechsel zur VTZ machte Trainer Petri dem damaligen Neuzugang das Florettfechten schmackhaft. Die Früchte konnte der Wahl-Niederauerbacher nun ernten. In der Vorrunde kassierte Rossbach keine einzige Niederlage und nur einem Gegentreffer. Als Zweiter hinter Markus Hartmann vom FC Tauberbischofsheim, der in der parallelen Vorrundengruppe ebenfalls ohne Niederlage blieb, schaffte es der VTZ-Fechter souverän in die K.o.-Runde, wo die beiden Erstplatzierten ein Freilos hatten.

Auf dem 8er-Tableau wartete dann Fabian Flausse vom TuS Neunkirchen auf Rossbach. Und für den VTZ-Fechter schien in dieser Runde Endstation zu sein. Rossbach lag schon hoch zurück, startete aber eine furiose Aufholjagd, glich zum 13:13 aus – und gewann schließlich noch mit 15:13. Im Halbfinale unterlag der Zweibrücker dann gegen Karsten Ruppert (Fechterring Hochwald) mit 7:15. Markus Hartmann, der im Halbfinale gegen Lasse Tjarks (TSG Weinheim) 15:9 gewann, setzte im Finale seinen Siegeszug fort und bezwang Ruppert mit 15:9.

Mit Bronze war Rossbach trotzdem hochzufrieden – nicht nur weil die VT Zweibrücken somit einen kompletten Medaillensatz von den Titelkämpfen entführt hatte.

Foto: Mohr/SaarSport News