Südwestdeutsche Fechtmeisterschaften VTZ-Musketiere behaupten sich in starkem Feld

International ging es bei den Offenen Südwestdeutschen Fechtmeisterschaften am Wochenende in Zweibrücken zu. Bei dem Ranglistenturnier für die DM-Qualifikation waren 21 Vereine aus Deutschland sowie Teilnehmer aus Irland, Serbien, Schweden, Luxemburg, Türkei und den USA vertreten. Die rekordverdächtige Teilnehmerzahl von 250 Fechtern stellte eine Herausforderung für das Organisationsteam um Abteilungsleiter und Trainer Volker Petri von der gastgebenden VT Zweibrücken dar, die das Turnier aber bereits zum 30. Mal erfolgreich ausgerichtet hat. Deren Starter haben zudem bewiesen, dass sie in dem starken Feld Paroli bieten können. Insgesamt 16 VTZ-Akteure standen in den Einzel- beziehungsweise zusammen in den Team-Wettbewerben auf dem Podest.