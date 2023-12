2. Fußball-Bundesliga FCK-Trainer Grammozis sucht Wege aus der Krise

(dpa) Viel Ruhe wird Dimitrios Grammozis in den kurzen Weihnachtsferien wohl nicht finden. Schließlich ist der Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern nach einer langen Niederlagenserie als Tabellen-15. mit vielen Sorgen in die Winterpause gegangen. „Ich bin nicht glücklich mit dem momentanen Tabellenstand“, räumte der neue Trainer des viermaligen deutschen Meisters in einem Interview des Online-Portals „Der Betze brennt“ ein.