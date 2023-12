Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern Plötzlich ein Abstiegskandidat

Mit einem weiteren Dämpfer geht es in die Weihnachtspause: Der 1. FC Kaiserslautern hat seine Niederlagenserie auch im letzten Spiel der Hinrunde in der 2. Fußball-Bundesliga nicht stoppen können und rutscht immer tiefer in den Abstiegskampf. Die Pfälzer verloren am Sonntagnachmittag nach einer schwachen Vorstellung das Kellerduell beim Tabellenvorletzten Eintracht Braunschweig mit 1:2 (1:1).