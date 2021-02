Dritte Fußball-Liga : Thomas Hengen wird Sportchef beim 1. FC Kaiserslautern

Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat den ehemaligen Profi Thomas Hengen als Sportchef verpflichtet. Dies bestätigten die Pfälzer am Dienstagnachmittag. Zuvor hatten Reviersport und der Kicker darüber berichtet.

Hengens ehemaliger Arbeitgeber Alemannia Aachen hatte erst am Dienstagvormittag die Trennung verkündet. „Sportdirektor Thomas Hengen wird den Verein auf eigenen Wunsch verlassen, da sich für ihn eine neue berufliche Perspektive ergeben hat“, schrieb der Regionalligist in einer Mitteilung.

Der 46 Jahre alte Hengen, der von 1992 bis 1996 und von 2001 bis 2004 für den FCK aktiv war und über 100-mal für die Roten Teufel in der Bundesliga spielte, soll dabei für die Lizenzfußballmannschaft, die U21 sowie das Nachwuchsleistungszentrum verantwortlich sein.

Beginnen soll die Zusammenarbeit am 1. März. FCK-Beiratschef Markus Merk charakterisierte Hengen als „dynamisch, modern und hungrig auf Erfolg“. Erst in der Vorwoche hatten die Pfälzer in Marco Antwerpen einen neuen Trainer engagiert.