Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern FCK holt Punkt – aber verliert womöglich Ache

Drittens: Kaiserslautern muss womöglich erneut länger auf seinen Topstürmer Ragnar Ache verzichten. Der 25-Jährige, der in den beiden vorangegangenen Partien fünf Tore erzielt hatte (insgesamt 14 Treffer in 18 Einsätzen) griff sich in der 60. Minute an den hinteren Oberschenkel und sank mit vor Schmerzen verzerrtem Gesicht zu Boden. Nach einer Behandlung auf dem Feld wurde Ache mit Verdacht auf eine Muskelverletzung ausgewechselt – und begrub auf der Bank niedergeschlagen sein Gesicht in beiden Händen. Ache hatte dem FCK schon von Ende Oktober bis Mitte Dezember wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk gefehlt. In den sechs Partien ohne den 25-Jährigen holte Kaiserslautern nur einen einzigen Punkt. „Ich kann noch nichts Genaues sagen, er selbst auch nicht. So wie er zusammengezuckt ist, sah es sehr schlimm aus. Aber das muss nicht wirklich etwas Schlimmes bedeuten. Aus der Erfahrung her würde ich sagen, dass es eine muskuläre Verletzung ist und nichts Strukturelles“, sagte Kaiserslauterns Trainer Friedhelm Funkel unmittelbar nach Abpfiff. Eine genaue Diagnose stand auch am Sonntag noch aus.