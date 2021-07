Fußball-Verbandsliga: FC Palatia Limbach : Für den Saisonstart gewappnet

Limbach Fußball-Verbandsligist FC Palatia Limbach konnte viele Testspiele in der Vorbereitung für sich entscheiden. Trainer Patrick Gessner ist äußerst zufrieden – und setzt in der kommenden Spielzeit erneut auf Akteure aus der eigenen Jugend.

Fußball-Verbandsligist Palatia Limbach visiert einen Platz im ersten Tabellendrittel an. Trainer Patrick Gessner, der gemeinsam mit seinem Co-Trainer Matthias Kuhn in die fünfte Saison geht, ist zuversichtlich, dieses Ziel zu erreichen. Das untermauert auch die Vorbereitungszeit, zu denen neben den gut besuchten Trainingseinheiten die Ergebnisse der Testspiele zählen.

So gewannen die Limbacher gegen die U19 des FC Homburg mit 5:1 und deklassierte in einem weiteren Vorbereitungsspiel Viktoria St. Ingbert mit 9:0. Und: Zuletzt wurde der FV Bischmisheim 3:2 geschlagen. Die zweite Mannschaft des FC Homburg wurde ebenfalls besiegt – 3:2. Auch gegen den SV Bliesmengen und die FSG Ottweiler/Steinbach wurde gewonnen. Jeweils 4:1.

Limbach geht seinen bisher eingeschlagenen Weg konsequent weiter: Insbesondere junge Spieler aus der eigenen Jugend sollen raue Aktivenluft schnuppern. So stießen diesmal Torhüter Jonas Brass (17), Mittelfeldakteur Steven Bettinger (18), die Defensivspieler Etienne Wagner (19) und Nils Buchheit (18) sowie David Hary (18) für die Offensivabteilung dazu. Hary laboriert aktuell noch an einem Kreuzbandriss, den er sich vor zwei Jahren zugezogen hat.

Neben der ersten Mannschaft werde auch eine zweite und dritte Mannschaft an den Start gehen. Das hebt Sportvorstand Rudolf Klaus hervor. Nach Meisterschaft und Aufstieg sowie der abgebrochenen Runde wird die zweite Mannschaft der Limbach von Thomas Weinmann und Co-Trainer Maximilian Ehrmanntraut trainiert. Das Ziel sei, mittelfristig in die Landesliga aufzusteigen. Die dritte Mannschaft soll, anders als in der vergangenen Runde, von nun an eigenständig trainieren. Betreut werden die Spieler von Nico Koch und Jan Albrecht.