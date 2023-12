DFB-Pokal „Haben gezeigt, was den FCK ausmacht“

Der Sieg gegen Nürnberg bringt den Pfälzern nicht nur zusätzliches Geld und neuen Mut, sondern öffnet auch die Tür im DFB-Pokal – womöglich bis ins Finale am 25. Mai in Berlin. „Großes Kompliment an die Spieler, denn die letzten Wochen waren nicht einfach, aber sie haben ein gutes Spiel gemacht“, sagte Grammozis, der erst am Sonntag als neuer Trainer vorgestellt wurde.