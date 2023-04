2. Fußball-Bundesliga Mit Gier und Ehrgeiz gegen die Löwen

Der Klassenerhalt ist mit dem Knacken der 40-Punkte-Marke mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit geschafft – doch Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat weiter hohe Ziele. Welche genau – das wollte Trainer Dirk Schuster vor dem Auswärtsspiel der Roten Teufel an diesem Samstag um 13 Uhr (live bei Sky) bei Mitaufsteiger Eintracht Braunschweig aber nicht verraten. „Wir haben uns in der Länderspielpause mit der Mannschaft zusammengesetzt und darüber diskutiert, was wir in dieser Saison noch erreichen wollen. Als Team aber auch individuell. Was diese Ziele sind, bleibt aber in der Kabine“, sagte Schuster. Eines ließ sich der Fußball-Lehrer aber doch entlocken. „Die Ziele sind ambitioniert – und jeder hat sich mit ihnen identifiziert. Die Mannschaft will in den letzten acht Spielen gierig und ehrgeizig bleiben. Und noch so viele Punkte wie möglich draufsatteln.“