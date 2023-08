Fußball-Regionalliga Der FC Homburg will raus aus der Talsohle

Mit welchem Personal der FC Homburg die Partie am Samstag auch angehen wird, ein Sieg würde das angespannte Nervenkostüm der Saarpfälzer sicher beruhigen. Leicht wird diese Aufgabe nicht. Fulda-Lehnerz ist mit sechs Punkten aus drei Spielen gut in die Saison gestartet. Mit dem Gegner will sich Schwarz aber gar nicht zu sehr auseinandersetzen. „Wir müssen auf uns schauen. Wir müssen gewinnen, um aus dieser Talsohle herauszukommen.“ Nach einem „intensiven Gespräch“ mit dem Team am Donnerstag hofft er auch auf eine Trotzreaktion seiner Spieler. Einen Auftritt wie gegen Frankfurt, bei dem „jede Leistungsbereitschaft, Aggression und Zweikampfhärte gefehlt“ habe, möchte der 48-Jährige nicht erneut sehen. Denn: „So gewinnen wir in der Regionalliga kein Spiel.“