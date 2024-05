Fußball-Saarlandpokal Wer darf im DFB-Pokal wieder für Furore sorgen?

Die Partie ist Bestandteil des „Tags der Amateure“, in dessen Rahmen 21 Landespokal-Finals stattfinden. Damit der übertragende Sender ARD möglichst viele von ihnen zeigen kann, finden die Begegnungen über den ganzen Tag verteilt zu vier verschiedenen Anstoßzeiten statt. Die Partie der Homburger wird um 11.45 Uhr am Vormittag angepfiffen. Zur frühen Anstoßzeit sagt Homburgs Trainer Danny Schwarz: „Wir halten das sehr pragmatisch, wichtig ist, dass die Jungs ordentlich essen, dass die Speicher fürs Spiel voll sind. Wir werden am Tag vorher genau zur selben Zeit trainieren, damit sich alle an die Uhrzeit gewöhnen. Insgesamt wollen wir das aber gar nicht so hochhängen, beide haben gleiche Bedingungen.“