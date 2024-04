Fußball-Regionalliga Eine (fast) aussichtslose Situation für den FCH

Alle Rechenspiele werden aber Makulatur, wenn der FCH am Samstag nicht in Kassel gewinnt. „Sie haben in den letzten Wochen gut gepunktet und sich Luft auf die untere Tabellenregion verschafft“, sagt Schwarz zum Gegner. Neben den Langzeitverletzten Fanol Perdedaj und Tim Stegerer, die in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen werden, muss er auch auf Philipp Hoffmann (Patellasehnen-Probleme) verzichten.