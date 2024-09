Fußball-Regionalliga Auch in Göppingen soll die „Null“ stehen

Vor dem Duell beim Aufsteiger – es ist das erste Pflichtspiel zwischen den beiden Teams überhaupt – mahnt Schwarz daher an, „demütig“ zu bleiben. Die Partie in Baden-Württemberg werde alles andere als ein Selbstläufer, warnt er. „Uns erwartet ein unangenehmes Spiel gegen eine homogene Truppe, die uns das Leben so schwer wie möglich machen möchte.“ Göppingen feierte vor einer Woche gegen Eintracht Frankfurt II seinen ersten Saisonsieg (2:1). In einem Nachholspiel am Dienstag unterlag der SVG dem Tabellensechsten FSV Mainz 05 II durch einen Treffer in der Nachspielzeit nur knapp (1:2).