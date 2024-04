Fußball-Regionalliga FC Homburg muss zerbrochenes Porzellan kitten

Trainer Schwarz will angesichts der unbefriedigenden Lage weiter „nach vorne schauen – aber dabei auch die Lehren aus den bisherigen Spielen in diesem Jahr ziehen.“ Das Überraschungsteam aus Freiberg, das vor der Runde eher im unteren als im oberen Tabellendrittel erwartet worden war, beschreibt der Trainer als „gute Mannschaft“, was er in der Hinrunde schon am eigenen Leib erfuhr. Die SGV gewann gegen Homburg nach 0:1-Pausenrückstand dank eines Treffers in der Nachspielzeit noch mit 2:1.