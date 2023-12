Fußball-Regionalliga Gelingt der Spagat zwischen Pokal und Liga?

Es geht ganz eng zu an der Tabellenspitze der Fußball-Regionalliga Südwest. Am letzten Spieltag vor der Winterpause liegt der FC Homburg mit 37 Zählern an der Spitze. Wenn die Grün-Weißen die Pole Position auch im neuen Jahr innehaben wollen, müssen sie aber voraussichtlich ihr Heimspiel an diesem Sonntag um 14 Uhr im Waldstadion gegen den Tabellensechsten SG Barockstadt Fulda gewinnen. Womöglich muss der FCH die Partie sogar hoch gewinnen – denn vom ersten Verfolger Stuttgarter Kickers, der zwei Stunden später beim FSV Mainz 05 II antritt, trennt Homburg nur ein einziges Törchen. Selbst wenn die Schwaben an diesem Spieltag noch nicht an den Saarpfälzern vorbeiziehen, sind ihre Karten im Titelrennen aber trotzdem mindestens ebenso gut wie die der Homburger. Die Kickers halten nämlich noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.