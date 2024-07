Fußball-Regionalliga Homburg will den Erwartungen gerecht werden

„Wir freuen uns auf das Auftaktspiel vor einer großen Kulisse bei einem Gegner, der die Aufstiegseuphorie mit in die Partie nehmen will“, blickte Homburgs Trainer Danny Schwarz am Donnerstag auf die Begegnung im Moselstadion. In den Testspielen vor der Runde unterlagen die Grün-Weißen keinem Gegner, das einzige Remis gab es bei der Generalprobe am vergangenen Samstag gegen den SV Wehen Wiesbaden. Und auch beim 1:1 gegen den Zweitliga-Absteiger war der FCH nicht das schwächere Team. „Mein Gefühl ist, dass wir schon unglaublich weit sind. Das sieht sehr stabil aus“, verteilte Schwarz ein Lob an seine Mannschaft und hob die Ausgeglichenheit des Kaders hervor.