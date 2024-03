Fußball-Regionalliga Homburg kann den Titel wohl abschreiben

Pfiffe von den Rängen, Ratlosigkeit bei Trainer Danny Schwarz und seinen Spielern. Nach einer indiskutablen Leistung hat Fußball-Regionalligist FC Homburg sein erstes Heimspiel nach der Winterpause gegen den Bahlinger SC am Samstag mit 0:2 (0:1) verloren – und damit vermutlich seine letzte Chance verspielt, noch ins Titelrennen einzugreifen. Die Homburger bleiben zwar Tabellendritter, der Rückstand auf Spitzenreiter Stuttgarter Kickers wuchs aber auf neun Punkte an. Die Schwaben müssten in den verbleibenden elf Saisonspielen schon einen Einbruch erleiden, damit die Saarpfälzer wieder in Schlagdistanz kommen können. Homburg empfängt Stuttgart zwar noch zum Saisonfinale. Da das Waldstadion in dieser Saison aber definitiv keine Festung ist (fünf Siege in elf Spielen), dürfte der Respekt der Kickers auch vor dieser Aufgabe überschaubar sein. Bekommen die Homburger – die schon in den ersten beiden Pflichtspielen des Jahres in der Liga gegen Schlusslicht Schott Mainz (2:1) und im Saarlandpokal gegen Oberligist SV Auersmacher (3:2) schwach auftraten – jetzt nicht ganz schnell die Kurve, hilft ihnen aber auch eine Schwächephase der Stuttgarter nicht.