Fußball-Regionalliga Doppel-Aluminium verhindert Erfolg

FCH-Trainer Schwarz war mit der Defensivleistung seines Teams dennoch grundsätzlich einverstanden. „Wir haben in den 90 Minuten nicht viel zugelassen.“ Beim Angriff seines Teams – in der Liga bislang das Prunkstück der Grün-Weißen – sah der Übungsleiter aber Luft nach oben: „Es gab zu viele Ungenauigkeiten und Fehler im Spielaufbau“, monierte Schwarz. Chancen hatte der FC Homburg zu Beginn dennoch. So vergab Fabian Eisele frei vor SVE-Torhüter Tim Boss den Ausgleich. Sein Abschluss geriet zu zentral (23.). Zwei Minuten später traf Schmidt mit einem Kopfball nur den Pfosten. Boss parierte in der Folge auch einen Distanzschuss Schmidts. Und David Hummel traf nach starker Einzelleistung erneut nur Aluminium.