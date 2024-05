Fußball-Saarlandpokal Mendlers Geniestreich reicht dem FCH nicht

Nach dem Abpfiff des Finales um den Fußball-Saarlandpokal jubelte am frühen Samstagnachmittag der Favorit. Drittligist 1. FC Saarbrücken setzte sich vor der Saarlandpokal-Rekordkulisse von 12 437 Zuschauern im heimischen Ludwigsparkstadion mit 2:1 (2:1) gegen den Regionalligisten FC Homburg durch. Damit hat sich der FCS nicht nur die Trophäe und das Derby-Prestige – sondern auch die erneute Teilnahme am DFB-Pokal gesichert. Die Homburger müssen in dem Bundeswettbewerb, in dem sie in dieser Saison für so viel Furore gesorgt hatten, kommende Runde zuschauen.