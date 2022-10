Fußball-Regionalliga : Der FC Homburg kann keine Spitzenspiele

Bild mit Symbolcharakter: Die Homburger – in diesem Fall Arman Ardestani – sind am Boden. Der FSV Mainz 05 II und Leon Petö (am Ball) gewannen die Partie am Freitagabend im Waldstadion klar mit 3:0. Foto: Markus Hagen

Homburg Der Fußball-Regionalligist verliert sein Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 II mit 0:3. Für die Grün-Weißen war es die dritte Niederlage in Folge. Rückstand zur Spitze beträgt acht Punkte.

Fußball-Regionalligist FC Homburg hat das dritte Spitzenspiel in Folge verloren. Nach den Niederlagen gegen Tabellenführer SSV Ulm (1:4) und den Zweiten TSV Steinbach Haiger (1:3) unterlagen die Grün-Weißen am Freitagabend vor nur noch 1087 Zuschauern im heimischen Waldstadion auch dem neuen Dritten FSV Mainz 05 II mit 0:3. Weil Ligaprimus Ulm parallel gegen die Kickers Offenbach den Kürzeren zog (1:3), beträgt der Rückstand der Homburger auf die Spitze zwar nach wie vor acht Punkte. Gefühlt ist der Aufstieg für die ambitionierten Saarpfälzer nach etwas mehr als einem Drittel der Saison aber in noch weitere Ferne gerückt.

Der Hauptgrund, den Homburgs Trainer Timo Wenzel für die Niederlage ausgemacht hatte, war keine große Überraschung: „Wenn man nach drei Minuten gegen einen starken Gegner nur noch zu zehnt spielt, verliert man in der Regel.“ Homburgs Michael Heilig war nach einer Notbremse gegen Delano Burgzorg mit Rot vom Platz geflogen.

Trotzdem hatte Homburg durch Stürmer David Hummel, der ein Zuspiel von Philipp Hoffmann knapp verpasste, die erste Möglichkeit der Begegnung (17. Minute). Doch der Niederländer Burgzorg – eigentlich ein Spieler der Mainzer Bundesligamannschaft, aber dort aktuell suspendiert – brachte die Rheinhessen in Führung. Er überwand Homburgs Torhüter David Salfeld mit einem abgefälschten Schuss (26.). Maurice Trapp hätte in der 37. Minute für Mainz erhöhen können. Doch auch Homburg hatte trotz Unterzahl eine Riesenchance zum Ausgleich. (37.). Hoffmann traf mit einem Gewaltschuss den Innenpfosten. „So ein Ball könnte auch reingehen. Aber wir haben die Seuche am Fuß“, klagte Wenzel.

Nach der Pause brachte der FCH-Trainer Fabian Eisele für Hummel. Doch die Grün-Weißen traten offensiv nicht mehr groß in Erscheinung. Anders der FSV II, der die Überzahl in Person von Burgzorg zum zweiten Treffer nutzte (54.). Falls bei manchem Zuschauer noch Restzweifel an der dritten FCH-Niederlage in Folge bestanden haben sollte, wischte David Mamutovic diese beiseite. Der Mainzer traf in der 67. Minute zum 3:0.

Homburgs Mittelfeldspieler Fanol Perdedaj zeigte sich nach dem Spiel kritisch: „Es gibt nicht viel festzuhalten. Der frühe Platzverweis hat uns natürlich geschwächt. Aber wie offen wir bei den Gegentoren in der Defensive sind, lässt sich nicht durch die Unterzahl entschuldigen. So darf es einfach nicht weitergehen.“