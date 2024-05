Fußball-Regionalliga Homburg sorgt für Friedhofs-Stimmung

In der zweiten Halbzeit lief in der Homburger Offensive dann kaum noch etwas zusammen. Schwarz wechselte in der 62. Minute mit Tim Steinmetz, Daniels Ontuzans und David Hummel (für Max Dombrowka, Knezevic und Max Jansen) neues Personal ein. Doch für neuen Schwung sorgte das nicht. Im Gegenteil. Die im ersten Spielabschnitt weitestgehend harmlosen Mainzer wurden besser und gingen durch Marc Richter mit 1:0 in Führung (68.). Zwölf Minuten später erhöhte David Mamutovic (80.). Homburgs Angelos Stavridis verkürzte zwar in der 83. Minute – für mehr reichte es aber nicht.